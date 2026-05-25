Auto contro il guard-rail sulla Due Mari | 70enne soccorso e trasportato al San Donato

Notizia in breve

Un’auto ha tamponato un guard-rail sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. Un uomo di 70 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, al San Donato. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sono intervenuti i mezzi di emergenza. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.