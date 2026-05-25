Auto contro il guard-rail sulla Due Mari | 70enne soccorso e trasportato al San Donato
Un’auto ha tamponato un guard-rail sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina, nel territorio comunale di Arezzo. Un uomo di 70 anni è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, al San Donato. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sono intervenuti i mezzi di emergenza. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
AREZZO – Si arricchisce di nuovi particolari l’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 73 Senese-Aretina (E78), nel territorio comunale di Arezzo. L’allarme è stato attivato dal 118 dell’Asl Toscana Sud Est alle 14.47 per un sinistro che ha coinvolto un’autovettura finita contro il guard-rail per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica, un equipaggio della Croce Bianca di Arezzo, la Misericordia di Arezzo, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo hanno provveduto a immobilizzare ed estrarre uno degli occupanti dal veicolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lortica.it
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