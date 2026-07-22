Il fiorettista italiano Tommaso Marini si è qualificato per il tabellone principale ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Durante la fase a gironi, ha ottenuto risultati che gli hanno permesso di passare alla fase successiva. Complessivamente, sono quattro gli azzurri che partecipano alla competizione in questa specialità. La qualificazione di Marini avviene nel primo giorno di gare, che si svolgono nella città ospitante.

Missione compiuta nel primo giorno di competizioni in quel di Hong Kong, città che ospita in questi giorni i Mondiali 2026 di scherma. In occasione del tabellone preliminare, il fiorettista azzurro Tommaso Marini ha infatti centrato la qualificazione alla gara che conta, rendendosi artefice di un super percorso nella fase a gironi. Precisamente il nostro portacolori ha collezionato la bellezza di sei vittorie in altrettanti assalti disputati, battendo per la precisione Yaroslav Muruhuin, Tamirlan Kaliyev, Bhumrapee Panyabaramee, Karim Assem e Diego Cervantes, portandosi dietro un saldo positivo di +21 con sole nove stoccate subite e trenta messe a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, Tommaso Marini stacca il pass per il tabellone principali ai Mondiali. Quattro fiorettisti al via

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