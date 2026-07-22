scherma gaia caforio centra la qualificazione quattro spadiste azzurre in tabellone ai mondiali

Notizia in breve

Gaia Caforio si è qualificata per il tabellone principale dei Mondiali di scherma a Hong Kong. È il suo debutto in questa competizione e ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le qualificazioni. Con questa conquista, si unisce alle connazionali Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, che erano già ammesse grazie alla loro posizione tra le prime sedici del ranking mondiale. Quattro atlete italiane sono così in gara nel tabellone principale della rassegna.