Scherma Gaia Caforio centra la qualificazione Quattro spadiste azzurre in tabellone ai Mondiali
Gaia Caforio si è qualificata per il tabellone principale dei Mondiali di scherma a Hong Kong. È il suo debutto in questa competizione e ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le qualificazioni. Con questa conquista, si unisce alle connazionali Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, che erano già ammesse grazie alla loro posizione tra le prime sedici del ranking mondiale. Quattro atlete italiane sono così in gara nel tabellone principale della rassegna.
Gaia Caforio si qualifica per il tabellone principale dei Mondiali di Hong Kong. Missione compiuta da parte della piemontese, all’esordio in una rassegna iridata, che raggiunge così le connazionali Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, già qualificate grazie alla loro posizione tra le prime sedici del ranking mondiale. Nella fase a gironi Caforio ha concluso con quattro vittorie e due sconfitte, arrivate contro la giapponese Miho Yoshimura e l’indiana Taniksha Khatri. Un bilancio che non ha permesso alla piemontese di accedere subito al tabellone principale, passando dunque dagli assalti preliminari. Nel primo turno l’azzurra... 🔗 Leggi su Oasport.it
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