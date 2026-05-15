Al via il Grand Prix di scherma a Shanghai con la prima giornata dedicata alle qualificazioni maschili nel torneo di fioretto. Sei atleti italiani sono entrati nel tabellone principale, dopo aver superato le prove preliminari. La competizione si svolge nel rispetto delle regole internazionali in vigore e vede la presenza di schermidori provenienti da diversi paesi. Le gare si svolgono presso la struttura dedicata, con incontri che si susseguono nel corso della giornata.

Si è alzato il sipario sul Grand Prix di fioretto a Shanghai. Una prima giornata caratterizzata dalle qualificazioni maschili. Giù sicuri di essere in tabellone, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, erano Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Giulio Lombardi. A loro si è aggiunto Tommaso Martini già dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie in sei assalti. Dagli assalti preliminari è riuscito a staccare il pass anche Davide Filippi, che ha battuto nell’ultimo turno il rappresentante di Hong Kong, Leung Chin Yu, con il punteggio di 15-11. Purtroppo, invece, sono stati eliminati tanti altri azzurri negli assalti preliminari: Emanuele Iaquinta, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Mattia De Cristofaro, Giuseppe Franzoni e Damiano Rosatelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, sei fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di Shanghai

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