A Medellin si è svolta la seconda giornata del Grand Prix di spada, questa volta dedicata alle qualificazioni delle spadiste italiane. Dopo aver concluso le qualificazioni maschili, le atlete azzurre sono entrate in azione nel tabellone principale, con un totale di undici atlete che hanno preso parte alle gare. La competizione continua con le fasi successive, mentre le qualificazioni femminili si sono svolte nella giornata di oggi.

Dopo una prima giornata dedicata alle qualificazioni maschili, oggi toccava a quelle femminili nel Grand Prix di spada a Medellin. Già presenti in tabellone, grazie alla loro posizione nel ranking erano Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk. La squadra azzurra ha sfiorato l’en plein. Dopo la fase a gironi si è qualificata anche Gaia Caforio, che ha vinto i cinque assalti svolti. Dopo i turni preliminari hanno centrato l’accesso anche Federica Isola, Alessandra Bozza, Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Gaia Traditi. Purtroppo l’unica ad essere stata eliminata è Roberta Marzani, che è stata sconfitta nell’ultimo turno preliminare dall’americana Anna Van Brummen con il punteggio di 15-12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, undici spadiste azzurre in tabellone a Medellin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Scherma, otto spadiste azzurre presenti in tabellone ad AstanaSaranno otto le spadiste azzurre presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo in corso di svolgimento ad Astana in Kazakhstan.

Scherma, undici fiorettiste azzurre in tabellone ad IstanbulSaranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Istanbul.