Nicolas Caliendo, studente di 17 anni residente a Rolo, è morto dopo undici giorni di coma. L’incidente si è verificato nella mattina di venerdì 10 luglio sulla strada statale Romana nord tra Carpi e Novi, a seguito di una sbandata con la moto. Il giovane era stato ricoverato in condizioni gravi e non si è ripreso. La notizia è stata confermata dai familiari, che lo ricordano come una persona generosa.

di Antonio Lecci Non ce l’ha fatta Nicolas Caliendo, lo studente di 17 anni, residente a Rolo, gravemente ferito nelle prime ore di venerdì 10 luglio in un incidente in moto, accaduto sulla strada statale Romana nord, nel Modenese, nel tratto fra Carpi e Novi. Nessuno sembra essersi accorto della sbandata fuori strada della moto Yamaha 125 su cui viaggiava Nicolas, che tornava da una serata in compagnia di amici a Carpi, dove frequentava il corso di marketing all’istituto Meucci, con ottimi risultati e grande voglia di apprendere. Aveva appena concluso la quarta classe, promosso in quinta. Quella mattina sono stati i genitori a insospettirsi nel non vedere rientrare il figlio a casa nell’orario previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbandata con la moto. Muore a 17 anni dopo undici giorni: "Nicolas era generoso"

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Thomas Da Rold muore a 17 anni in un incidente in moto: fatali la sbandata e lo schianto su un palo

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