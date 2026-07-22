Un ragazzo di 17 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto tra Carpi e Novi, è deceduto dopo undici giorni di ospedale. Era uscito con gli amici e non è più tornato a casa. Il padre lo aveva trovato dopo il incidente, e la famiglia ha trascorso due settimane sperando in un miglioramento. La notizia ha suscitato emozione tra conoscenti e vicini.

Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto tra Carpi e Novi, era stato ritrovato dal padre. Per undici giorni la famiglia ha sperato in un miracolo. Alla fine, come riferito da Il Resto del Carlino, il cuore di Nicolas Caliendo ha smesso di battere. Il ragazzo, appena 17 anni, è morto all’ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente in moto avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio sulla strada statale Romana Nord, tra Carpi e Novi di Modena. Una tragedia che aveva già profondamente colpito l’intera comunità e che oggi si conclude con il più doloroso degli epiloghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Esce con gli amici e non torna a casa: Nicolas Caliendo muore a 17 anni dopo undici giorni di lotta, il gesto della famiglia commuove tutti

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