Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso nel pomeriggio in Sardegna, quando un'auto lo ha investito e successivamente l'autista lo ha accoltellato. La stessa vettura ha anche ferito una donna, che si trovava con il giovane. L’incidente si è verificato intorno alle 18 in un paese dell’Ogliastra. La vittima è un residente di Bari Sardo. Le forze dell'ordine stanno indagando sui motivi dell'aggressione e sull'identità dell'autista.

È Simone Concas, 19 anni, di Bari Sardo, la vittima dell'omicidio successo questo pomeriggio, intorno alle 18, per le strade del paese dell'Ogliastra, in Sardegna. Il giovane è stato accoltellato dal conducente di un'auto, pare dopo una lite scoppiata in seguito a un investimento di una o più persone. L'assassino è scappato ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno verificando due diverse versioni dei fatti: secondo alcune testimonianze, una o più persone sarebbero state investite da un'auto. L'incidente avrebbe scatenato una violenta lite, culminata nell'accoltellamento mortale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sardegna, investe con l'auto una coppia e accoltella a morte il ragazzo di 19 anni. Ferita la donna

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Investe con l'auto una coppia e poi accoltella a morte ragazzo

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