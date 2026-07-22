Investe con l'auto una coppia a Bari Sardo e poi accoltella più volte il ragazzo | muore il 25enne ferita la donna

Un'auto ha investito una coppia di giovani a Bari Sardo. Dopo l'impatto, il conducente è sceso dalla vettura e ha accoltellato ripetutamente un ragazzo di 25 anni, che è morto poco dopo. La donna è rimasta ferita. La polizia sta indagando sull'accaduto.

A Bari Sardo, in Sardegna, un'auto ha investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dalla macchina per poi accoltellare ripetutamente il giovane di 25 anni, morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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