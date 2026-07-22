Un uomo di 22 anni ha investito una coppia e poi ha accoltellato a morte un ragazzo di 19 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Bari Sardo. Dopo l’investimento, l’uomo è sceso dall’auto e ha estratto un coltello, colpendo il giovane alla gola. La vittima è deceduta poco dopo in ospedale. La coppia coinvolta nell’investimento ha riportato ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’autore dell’aggressione.

Bari Sardo, 22 luglio 2026 - Dopo una violenta lite un ragazzo di 19 anni, S.C., è stato ucciso a coltellate questo pomeriggio a Bari Sardo, Sardegna. Dalle prime informazioni si apprende che l’assalitore prima avrebbe investito con l’automobile una coppia di ragazzi, poi sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe colpito ripetutamente il giovane con un coltello. Ferita la ragazza che era con lui. I sanitari del 118 con la medicalizzata di Tortolì giunti sul posto hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Areus. Il giovane è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. La ragazza, dopo le prime cure sul luogo, è stata trasferita in ospedale a Cagliari per accertamenti sui traumi alle gambe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bari Sardo, investe in auto una coppia poi scende e accoltella a morte un ragazzo di 19 anni

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