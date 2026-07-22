Sara Zaganelli sarà protagonista di un programma su Rai 2, in cui verrà raccontata la sua esperienza personale. La giovane di San Giovanni, che da tempo si dedica a sensibilizzare sull’inclusione, condividerà il percorso di sfide e successi legati alla disabilità. La trasmissione metterà in evidenza il suo impegno e la volontà di promuovere un messaggio di solidarietà. L’appuntamento è previsto nelle prossime settimane.

La storia di coraggio, determinazione e inclusione di Sara Zaganelli sarà raccontata su Rai 2. La giovane di San Giovanni, da anni impegnata a testimoniare come la disabilità non rappresenti un limite alla realizzazione personale, sarà protagonista di un servizio che andrà in onda venerdì 1° agosto alle ore 17 all’interno di Spazio dei Talenti, il programma condotto da Fabrizio Bracconeri dedicato alle esperienze di vita delle persone con disabilità. La trasmissione racconta storie capaci di superare stereotipi e pregiudizi, valorizzando il talento, il percorso umano e il contributo che ogni giorno tante persone offrono alla società. Tra queste ci sarà anche quella di Sara che, a soli 23 anni, ha trasformato le difficoltà in un’opportunità di crescita personale, diventando un esempio di resilienza e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sara Zaganelli conquista Rai 2: "La mia sfida alla disabilità per promuovere l’inclusione"

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