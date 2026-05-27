Durante gli Sky Inclusion Days, una sciatrice paralimpica ha raccontato che la sua più grande conquista non è la medaglia, ma aver accettato la propria disabilità. Con la guida Nicola Cotti Cottini, ha partecipato al panel “Fiducia Assoluta” e ha parlato del cambio di guida prima delle Paralimpiadi e della vittoria nel Super-G. Ha anche condiviso un messaggio per chi desidera avvicinarsi allo sport con una disabilità.

«La mia più grande conquista non è stata la medaglia, ma accettare la mia disabilità. Le medaglie sono state la ciliegina sulla torta». Con queste parole Chiara Mazzel, sciatrice paralimpica plurimedagliata, ha emozionato il pubblico degli Sky Inclusion Days 2026 allo Sky Campus di Milano, dove ha partecipato al panel “Fiducia Assoluta” insieme alla sua guida in pista Nicola Cotti Cottini. A moderare l’incontro la giornalista di Sky Sport ed ex atleta azzurra di sci alpino Dody Nicolussi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Chiara Mazzel agli Sky Inclusion Days: «La mia più grande conquista non è la medaglia, ma aver accettato la mia disabilità»

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