Attraverso la pratica sportiva un sostegno alla disabilità Golf e inclusione il progetto Iniziativa con Università e Cip

A partire da giugno, prenderà il via il progetto “Golf Together 6.0 – Golf e Disabilità”, promosso dal Cus Ferrara in collaborazione con un’Università e il Comitato Italiano Paralimpico. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale, la partecipazione e il benessere delle persone con disabilità attraverso la pratica del golf. Il progetto coinvolgerà atleti con diverse disabilità, offrendo loro l’opportunità di praticare uno sport spesso considerato esclusivo, in un contesto di supporto e integrazione.

Prenderà il via nel mese di giugno il progetto “ Golf Together 6.0 – Golf e Disabilità ”, iniziativa promossa dal Cus Ferrara con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva del golf. Il progetto nasce dalla convinzione che il golf possa rappresentare uno strumento concreto di integrazione e crescita personale per persone con diverse abilità fisiche, sensoriali e intellettive, contribuendo a migliorare la qualità della vita relazionale dei partecipanti e delle loro famiglie, nel pieno rispetto del principio dello “ sport per tutti ”. Il Cus Ferrara, in collaborazione con l’Università... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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