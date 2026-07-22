Durante la trasmissione di domenica sera su La7, è stato mostrato un video pubblicato sui social dall’ex generale Roberto Vannacci. Nel clip, Vannacci si rivolge a un pubblico non specificato, senza fare riferimenti diretti o contestualizzazioni. La scena è stata trasmessa tra gli interventi di Gianrico Carofiglio e Letizia Moratti, senza ulteriori commenti o precisazioni. Non sono state ufficializzate dichiarazioni o accordi tra le parti coinvolte.

di Giovanni Muraca Domenica sera su La7 a “In Onda” gli ospiti della serata erano Gianrico Carofiglio e Letizia Moratti, eurodeputata di Forzista. Nel mezzo della trasmissione estrapolano un video pubblicato sui social in giornata dall’ex generale Roberto Vannacci. Un video creato dall’intelligenza artificiale il quale, seppur becero e violento come classificato dagli stessi ospiti, a mio avviso rivela qualcosa di importante a livello politico che in molti stanno – ancora una volta – ignorando. Il video “dello scandalo” è ambientato in un anfiteatro romano, si vedono leader come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Laura Boldrini e Romano Prodi legati i quali sono prossimi a un’esecuzione brutale sullo sfondo di un coro del pubblico unanime in puro stile ventennio che intona “Iugula” (tradotto – sgozza) verso gli sventurati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarà accordo tra Vannacci e Meloni? Nel video con l’Ai un primo presagio

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