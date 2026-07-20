Vannacci rilancia video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein nel Colosseo Il leader 5S | Meloni vuole fare accordi con lui?

Notizia in breve

Un video mostra un uomo in costume da imperatore romano nel Colosseo che, con il pollice verso, ordina la morte di due figure politiche. Il contenuto è stato condiviso su Instagram da un leader di un partito, in collaborazione con un profilo dedicato. Il video ha suscitato reazioni e domande su possibili accordi tra rappresentanti politici e il contenitore social.