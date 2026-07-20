Vannacci rilancia video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein nel Colosseo Il leader 5S | Meloni vuole fare accordi con lui?
Un video mostra un uomo in costume da imperatore romano nel Colosseo che, con il pollice verso, ordina la morte di due figure politiche. Il contenuto è stato condiviso su Instagram da un leader di un partito, in collaborazione con un profilo dedicato. Il video ha suscitato reazioni e domande su possibili accordi tra rappresentanti politici e il contenitore social.
Roberto Vannacci in versione imperatore di Roma nel Colosseo "ordina" con il pollice verso la morte di Giuseppe Conte e Elly Schlein. È il video rilanciato dal leader di Futuro Nazionale su Instagram in collaborazione con il profilo "Robertus Vannaccius". Il post su Instagram del generale Vannacci «Il Generale Robertvs Vannaccivs scena colosseo Giuseppus Barbonis?? #RobertusVannaccius #futuronazionale #generalevannacci #giorgiameloni #robertovannacci, giuseppe barboni, giorgia meloni, la russa, camelia vannacci, romano prodi, schlein, giuseppe conte, boldrini. Mario Draghi, Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin Roma. Italia. Leoni. Realizzato da me con Grok Ai». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Vannacci rilancia video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein nel Colosseo dell'Antica Roma
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