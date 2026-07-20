Accordo con Giorgia Meloni? Solo se scritto, pubblico “e verificabile con tempi precisi”. In cui inserire le “linee rosse” a cui “è impossibile rinunciare”. Lo ha detto Roberto Vannacci in un’intervista al Corriere dell’Umbria, qualora dalla presidente del Consiglio arrivasse una proposta di entrare nella coalizione di centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2027. Alla premier verrebbe chiesto nel caso “un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile – spiega il leader di Futuro nazionale – con tempi precisi: controllo sull’immigrazione e emigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull’interesse nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci apre a un accordo “scritto e pubblico” con Meloni. E nel centrodestra le prese di posizione contro il generale sono più soft

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Vannacci: preferisco essere chiamato generale, la mia professione degli ultimi quarantanni

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Roberto Vannacci vuole un accordo scritto con Giorgia Meloni x.com

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