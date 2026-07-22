Santarcangelato obiettivo 20mila presenze

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Santarcangelo si prepara a ospitare la nona edizione di SantarcanGelato, con l’obiettivo di raggiungere ventimila presenze nelle due serate di venerdì e sabato 25 luglio. La manifestazione si svolge in piazza Ganganelli, che si trasforma nel centro di eventi dedicati al gelato. L’anno precedente, l’evento si è svolto con successo nonostante la pioggia, attirando un pubblico consistente. Sono previste oltre quindicimila coppette di gelato distribuite durante le due serate.

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Ventimila presenze da battere, quindicimila coppette da superare e piazza Ganganelli pronta a trasformarsi, per due sere, nel cuore dolce della città. SantarcanGelato torna venerdì e sabato 25 luglio con la nona edizione e riparte dai numeri dello scorso anno, quando nemmeno la pioggia di quei giorni riuscì a fermare il pubblico. "Siamo moderatamente ottimisti – spiega Alex Bertozzi di ’Città viva’ –. Le interazioni sui social e la risposta alle campagne pubblicitarie ci fanno ben sperare, anche se il dato reale lo conosceremo soltanto alla fine". In piazza arriveranno sette insegne del territorio: Fresh Mavi, Dolcemente, LattePiù, Le Delizie, CremGlassè, Pasticceria Succi e Cucinino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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