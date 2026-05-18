Oltre 20mila presenze al Salone del risparmio
Lo scorso anno, il Salone del Risparmio ha attirato oltre 20.000 visitatori, dimostrando l’interesse crescente per temi legati alla gestione finanziaria. Dati recenti indicano che il 31% dei risparmi delle famiglie europee è ancora investito in liquidità, equivalenti a circa 11.000 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta una quota significativa delle riserve finanziarie domestiche, che si attesta come una delle componenti principali del patrimonio familiare.
IL 31% dei risparmi della famiglie europee è ancora detenuto in liquidità, pari a una massa di circa 11mila miliardi. È uno dei dati che emerge dalla terza e ultima giornata del Salone del risparmio organizzato da Assogestioni a Milano, che ha registrato la partecipazione di oltre 15.600 visitatori in presenza e 4.600 utenti collegati attraverso la piattaforma digitale FrVision. "Un risultato che evidenzia la capacità del Salone di riunire l’intero ecosistema del settore, tra cui operatori, istituzioni, accademici e nuovi attori, favorendo un confronto concreto sui principali driver di sviluppo dell’industria, in un contesto caratterizzato da trasformazioni profonde nei modelli economici, nelle tecnologie e nei bisogni dei risparmiatori", commenta Assogestioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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