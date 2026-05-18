Lo scorso anno, il Salone del Risparmio ha attirato oltre 20.000 visitatori, dimostrando l’interesse crescente per temi legati alla gestione finanziaria. Dati recenti indicano che il 31% dei risparmi delle famiglie europee è ancora investito in liquidità, equivalenti a circa 11.000 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta una quota significativa delle riserve finanziarie domestiche, che si attesta come una delle componenti principali del patrimonio familiare.

IL 31% dei risparmi della famiglie europee è ancora detenuto in liquidità, pari a una massa di circa 11mila miliardi. È uno dei dati che emerge dalla terza e ultima giornata del Salone del risparmio organizzato da Assogestioni a Milano, che ha registrato la partecipazione di oltre 15.600 visitatori in presenza e 4.600 utenti collegati attraverso la piattaforma digitale FrVision. "Un risultato che evidenzia la capacità del Salone di riunire l’intero ecosistema del settore, tra cui operatori, istituzioni, accademici e nuovi attori, favorendo un confronto concreto sui principali driver di sviluppo dell’industria, in un contesto caratterizzato da trasformazioni profonde nei modelli economici, nelle tecnologie e nei bisogni dei risparmiatori", commenta Assogestioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oltre 20mila presenze al Salone del risparmio

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