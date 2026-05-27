Cicloevento alla fiera scattano 20mila presenze

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 20.000 visitatori hanno partecipato alla fiera internazionale dedicata al settore delle biciclette. L’evento, organizzato di recente, ha attirato un pubblico numeroso proveniente da diverse regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi espositori e aziende del settore, offrendo prodotti e novità legate al mondo delle biciclette. La fiera si è svolta in un’area dedicata e ha incluso diverse attività e spazi espositivi.

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Oltre 20mila persone hanno visitato la fiera internazionale Cicloevento organizzata da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite nel consorzio Cicloevento, che ogni anno in occasione della granfondo Nove Colli porta in riviera il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti. L’evento ha compiuto trent’anni, venne infatti inaugurata la prima edizione nel 1996, e da allora Cicloevento accompagna e arricchisce il mondo degli appassionati di ciclismo e tutto quanto ruota attorno alla Nove Colli. In piazza Andrea Costa, nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo di Cesenatico, per due giorni si sono viste... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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