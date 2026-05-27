cicloevento alla fiera scattano 20mila presenze

Notizia in breve

Oltre 20.000 visitatori hanno partecipato alla fiera internazionale dedicata al settore delle biciclette. L’evento, organizzato di recente, ha attirato un pubblico numeroso proveniente da diverse regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi espositori e aziende del settore, offrendo prodotti e novità legate al mondo delle biciclette. La fiera si è svolta in un’area dedicata e ha incluso diverse attività e spazi espositivi.