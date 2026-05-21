Un operaio impegnato in un cantiere sulla A1 è stato investito e ucciso da un'auto in transito a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo, dipendente della società Geastrade, lavorava per conto di Autostrade per l’Italia al momento dell’incidente. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La Polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un dipendente della società Geastrade, che lavorava per conto di Autostrade per l’Italia e si occupa del montaggio della segnaletica stradale e dello sfalcio e manutenzione del verde in autostrada, è morto in mattinata, nel tratto casertano dell’A1 all’altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere, sulla carreggiata in direzione Nord, dopo essere stato investito da un’auto. Il lavoratore, poco prima delle 8, era sceso dal suo mezzo e stava avviando il cantiere sulla sede stradale, quando è stato colpito in pieno da un’auto che sopraggiungeva, facendo un volo di parecchi metri; il lavoratore è morto sul colpo. Il conducente del veicolo si è fermato ed ha allertato i soccorsi ancora in stato di shock. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Allestiva un cantiere sulla A1: operaio travolto e ucciso da un'auto in transito a Santa Maria Capua Vetere

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