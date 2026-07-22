Sanremo 2027 Michielin ‘promuove’ De Martino

Francesca Michielin ha espresso supporto per la candidatura di Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo 2027. La cantante ha affermato che De Martino sarebbe una scelta valida per la manifestazione. La proposta è stata fatta in un’intervista, senza ulteriori dettagli sul processo di selezione o altre candidature. La decisione finale sulla conduzione del festival sarà presa dagli organizzatori nei prossimi mesi.

Francesca Michielin ‘promuove’ l’idea di affidare la conduzione del Festival di Sanremo 2027 a Stefano De Martino. “Al netto che noi non possiamo sapere che Festival sarà e come sarà strutturato – magari verranno destrutturati anche dei ruoli – la cosa sicuramente positiva è che Stefano De Martino è un conduttore giovane ed è una cosa molto positiva, secondo me”. Ospite al Giffoni Film Festival, Michielin ha dialogato con i ragazzi a proposito di Sanremo e della nuova direzione artistica di Stefano De Martino. La cantante ha presentato il suo nuovo album ‘Magia bianca’, per la prima volta in assoluto anche dal vivo. Dal femminismo alla creatività, tanti i temi toccati dall’artista con i ragazzi, tra cui la riflessione sulla provincia, partendo proprio dall’esempio del Festival di Giffoni: “La provincia ti dà tanto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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