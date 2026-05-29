Maria De Filippi a Sanremo 2027 con Stefano De Martino?

Secondo alcuni rumors riportati dall’Adnkronos, Maria De Filippi potrebbe partecipare a Sanremo 2027 affiancando Stefano De Martino in una delle serate del festival. La presenza della conduttrice sarebbe limitata a un evento singolo, senza conferme ufficiali. La possibile collaborazione tra i due sarebbe ancora in fase di discussione e non sono stati annunciati dettagli sul ruolo di ciascuno. La partecipazione di De Filippi a Sanremo non è stata ancora ufficializzata.

Secondo alcuni rumors riportati dall’ Adnkronos, Maria De Filippi sarebbe pronta ad affiancare Stefano De Martino a Sanremo, almeno per una serata all’Ariston. Ne aveva già parlato il settimanale Gente lo scorso marzo ma ora pare che la trattativa sia ad un buon punto. Un’apparizione che avrebbe il sapore di una consacrazione pubblica e televisiva per il nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo. Nessuna conferma ufficiale, per il momento, né dalla Rai né dagli entourage dei due protagonisti, ma l’ipotesi circola con sempre maggiore forza negli ambienti televisivi. Stefano De Martino è già pienamente al lavoro sulla macchina organizzativa del Festival. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Maria De Filippi a Sanremo 2027 al fianco di Stefano De Martino

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