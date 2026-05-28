Stefano De Martino sta già lavorando alla prossima edizione di Sanremo, prevista per il 2027. Circolano voci insistenti che indicano Maria De Filippi come possibile co-conduttrice di almeno una serata del festival. La presenza della conduttrice sarebbe una novità rispetto alle edizioni passate. Le indiscrezioni si rincorrono, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Stefano De Martino è già immerso nel lavoro per Sanremo 2027, e tra le indiscrezioni che circolano con insistenza crescente ce n’è una che sta catalizzando l’attenzione: Maria De Filippi potrebbe affiancarlo come co-conduttrice in almeno una serata del Festival. A raccogliere e rilanciare il rumor è l’Adnkronos, precisando che per ora nessuna conferma ufficiale arriva né dall’entourage di De Martino né da quello della conduttrice, né tantomeno dalla Rai, che ha scelto di rispettare l’autonomia decisionale del nuovo direttore artistico. La suggestione ha però radici profonde e concrete: De Martino ha mosso i suoi primissimi passi televisivi... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Maria De Filippi a Sanremo 2027 con De Martino: l’indiscrezione cresce

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Maria De Filippi a Sanremo 2027 al fianco di Stefano De Martino

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