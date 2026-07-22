Sono stati aperti 23 ospedali di comunità e 37 centrali operative territoriali grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi progetti riguardano la sanità territoriale e sono stati avviati con successo. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo avanti rispetto agli obiettivi prefissati nel piano. La gestione delle risorse e l’attivazione delle nuove strutture sono state completate secondo i tempi previsti.

FIRENZE – Obiettivo centrato. E non solo per le case di comunità. Con le risorse messe a disposizione attraverso i l Piano nazionale di ripresa e resilienza la Regione Toscana ha ultimato e resi operativi 23 ospedali di comunità per oltre 33 milioni di investimento Pnrr e 37 Cot, centrali operative territoriale, cervello e regia della nuova rete di presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini, per 12 milioni e 611 mila euro. Ha anche acquistato 120 apparecchiature di diagnostica per una spesa di oltre 68 milioni di euro: 9 acceleratori lineari, 12 angiografi, 19 ecotomografi, 7 gamma camere, 5 gamma camereTac, 8 mammografi, una PetTac, 11 sistemi di risonanza magnetica, 26 sistemi radiologici fissi e 22 Tac. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità, prova superata per i progetti del Pnrr: aperti 23 ospedali di comunità e 37 Cot

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