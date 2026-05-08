Per non bucare la scadenza del Pnrr saltano i controlli su case e ospedali di comunità | cureranno i pazienti prima della verifica dei requisiti minimi

Nel decreto Commissari, recentemente convertito in legge, sono state inserite disposizioni che riguardano anche la gestione dei controlli su case e ospedali di comunità. In particolare, sono state eliminate alcune verifiche sui requisiti minimi di questi strutture, che saranno effettuate successivamente alla cura dei pazienti. Oltre alle norme sui grandi progetti come il Ponte sullo Stretto e la Linea C della metropolitana di Roma, il decreto include anche interventi nel settore infrastrutturale e idrico.

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Non solo piloni, binari e trivelle. Nel cosiddetto decreto Commissari, appena convertito in legge, non ci sono soltanto norme dedicate al Ponte sullo Stretto, alla sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso o alla Linea C della metropolitana di Roma. Nel testo c’è spazio anche per una disposizione che riduce i controlli sulla sicurezza delle strutture sanitarie in nome della velocità. L’articolo 6-bis, inserito in corsa durante i lavori parlamentari al Senato, stabilisce infatti che per le opere finanziate dal Pnrr l’autorizzazione all’esercizio scatti immediatamente con la semplice presentazione della domanda. In pratica, si potrà iniziare...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per non bucare la scadenza del Pnrr saltano i controlli su case e ospedali di comunità: cureranno i pazienti prima della verifica dei requisiti minimi Notizie correlate Ospedali, i controlli dei Nas: cibo scaduto, sporcizia e insetti nelle mense. Quasi un piatto su due non rispetta i requisiti minimi di sicurezzaUn’indagine a tappeto dei Carabinieri del Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 ha rivelato uno scenario preoccupante: quasi metà dei pasti... Leggi anche: Case e ospedali di comunità nelle Marche: brivido Pnrr, metà cantieri in ritardo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pnrr: ospedali aperti senza controlli, i rischi per i pazienti; Riforma medici di famiglia spezzata in due: prima il decreto PNRR. Compensi PNRR per attività svolte prima dell’incarico: quando la scuola può liquidareNella gestione dei progetti PNRR delle istituzioni scolastiche — dalle linee relative al contrasto della dispersione agli interventi sulle competenze STEM e multilinguistiche, fino alla formazione del ... orizzontescuola.it Pnrr in Sicilia, la verità sui 13 miliardi di lavori da uno studio inviato ai senatoriDopo la preoccupazione dei sindaci siciliani rispetto al rischio che i cantieri avviati con il Pnrr possano rimanere spettrali incompiute che decreterebbero il dissesto di molti Comuni, un tema è rima ... lasicilia.it La Regione dispone di 227 milioni di fondi europei e statali per intervenire. Dal Pnrr sono arrivati 97 milioni https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/case-popolari-a-pezzi-in-calabria-2mila-alloggi-fatiscenti-e-vuoti-e-15mila-da-ristrutturare-con-urgenza- facebook