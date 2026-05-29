La Toscana prevede di completare entro il 30 giugno la realizzazione di 70 case e 23 ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del Pnrr per la sanità territoriale. La regione afferma che i conti tornano e che il progetto procede secondo i piani stabiliti. Questa fase riguarda la costruzione e l’attivazione di strutture che rafforzano l’assistenza sul territorio, con un investimento che mira a migliorare l’offerta sanitaria locale.

FIRENZE – Per la realizzazione della nuova rete della sanità territoriale la Toscana si avvicina sempre di più al raggiungimento dei target Pnrr. Con due delibere approvate oggi (29 maggio) la giunta ha preso atto dell’entrata in funzione di 5 nuovi ospedali di comunità e 29 case di comunità in tutto il territorio regionale. I due atti portano ufficialmente a 54 il conto delle case di comunità e a quota 9 il numero degli ospedali di comunità attivati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno finanziato i relativi investimenti. “Siamo ormai prossimi al completamento del programma che ci eravamo dati per dare vita... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità e Pnrr, per la Regione i conti tornano: “Entro il 30 giugno 70 case e 23 ospedali di comunità”

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