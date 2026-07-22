Il rappresentante dell’Anci ha affermato che le liste d’attesa stanno migliorando, ma è necessario coinvolgere i sindaci per proseguire in questa direzione. Ha sottolineato l’importanza di un sistema nazionale di monitoraggio che consenta di misurare costantemente i tempi di attesa e l’efficacia delle prestazioni sanitarie. La questione delle liste rappresenta una delle principali criticità per i cittadini, e un controllo più diretto potrebbe aiutare a ridurne i tempi.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le liste d’attesa rappresentano una delle principali criticità percepite dai cittadini e per questo è importante che oggi esista finalmente un sistema nazionale di monitoraggio capace di misurare con continuità i tempi di attesa e l’efficacia delle prestazioni “. Lo afferma Antonio Salvatore, coordinatore del Dipartimento Salute, Sanità e Assistenza di prossimità di Anci Campania, commentando i dati elaborati sulla piattaforma nazionale delle liste d’attesa prevista dal decreto 732024. “ Nel primo semestre del 2026 – osserva Salvatore – le prenotazioni sono aumentate del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025, passando da 13,3 a 14,9 milioni, mentre il rispetto dei tempi di garanzia è cresciuto mediamente del 2%, con punte del 3% per le prestazioni urgenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Morra (ANCI): “Liste d’attesa migliorano, ora coinvolgere sindaci”

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