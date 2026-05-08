Morra Anci Campania | I sindaci campani ringraziano il Santo Padre e’ riferimento

I sindaci della Campania hanno espresso gratitudine per la visita di Papa Leone XIV, che oggi si è recato a Pompei e Napoli. La regione, nota per la sua lunga tradizione di fede e solidarietà, ha accolto il Papa con emozione. La visita del pontefice ha suscitato reazioni positive tra le autorità locali, che hanno colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Santo Padre. La presenza del Papa in queste città rappresenta un momento di forte significato per la comunità locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti “La Campania accoglie con profonda emozione e sincera gratitudine Sua Santità Papa Leone XIV, oggi pellegrino a Pompei e a Napoli, nel cuore di una terra da sempre segnata da fede, umanità e solidarietà”. Cosi Francesco Morra, presidente di ANCI Campania. “La visita del Santo Padre – spiega – assume un significato particolarmente intenso in occasione del primo anniversario del suo Pontificato e si intreccia simbolicamente con il 150° anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Pompei, voluto da San Bartolo Longo, figura che Papa Leone XIV ha recentemente consegnato alla devozione universale attraverso la canonizzazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morra (Anci Campania): “I sindaci campani ringraziano il Santo Padre, e’ riferimento” Notizie correlate Francesco Morra eletto presidente di Anci CampaniaSi è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra... ANCI Campania: Francesco Morra eletto presidente per acclamazioneSi è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, l’Assemblea regionale di ANCI Campania, momento centrale di confronto tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Francesco Morra eletto presidente Anci Campania; Morra (Anci Campania): Sanità territoriale? Ora bisogna coinvolgere i sindaci - Napoli Village -; Morra (Anci Campania), 'ok Consulta regionale per la mobilità'; S.Craxi: I medici di famiglia non sono burocrati. Morra (Anci Campania): Rivedere i criteri dei Comuni montaniAnci Campania rilancia le preoccupazioni espresse dal coordinamento dei Piccoli Comuni, per noi espresse da Stefano Pisani, e da molte realtà associative: la nuova classificazione dei Comuni montani, ... ansa.it Morra (Anci Campania), 'ok Consulta regionale per la mobilità'Accogliamo con favore l'istituzione della Consulta regionale per la mobilità e i trasporti. È una scelta importante e strategica, per la quale rivolgiamo un sentito apprezzamento al Vicepresidente e ... ansa.it Orgoglioso di aver partecipato all’Assemblea Anci Campania per il 50º anniversario, come Vicepresidente Vicario. Un confronto importante su sicurezza urbana e ruolo dei Comuni, con istituzioni e amministratori uniti per il futuro dei territori Avanti con - facebook.com facebook Morra (Anci Campania), 'ok Consulta regionale per la mobilità'. 'Lavorare insieme per aree interne e comunità montane' #ANSA x.com