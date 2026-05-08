Morra Anci Campania | I sindaci campani ringraziano il Santo Padre e’ riferimento

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci della Campania hanno espresso gratitudine per la visita di Papa Leone XIV, che oggi si è recato a Pompei e Napoli. La regione, nota per la sua lunga tradizione di fede e solidarietà, ha accolto il Papa con emozione. La visita del pontefice ha suscitato reazioni positive tra le autorità locali, che hanno colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Santo Padre. La presenza del Papa in queste città rappresenta un momento di forte significato per la comunità locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti “La Campania accoglie con profonda emozione e sincera gratitudine Sua Santità Papa Leone XIV, oggi pellegrino a Pompei e a Napoli, nel cuore di una terra da sempre segnata da fede, umanità e solidarietà”. Cosi Francesco Morra, presidente di ANCI Campania.   “La visita del Santo Padre – spiega – assume un significato particolarmente intenso in occasione del primo anniversario del suo Pontificato e si intreccia simbolicamente con il 150° anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Pompei, voluto da San Bartolo Longo, figura che Papa Leone XIV ha recentemente consegnato alla devozione universale attraverso la canonizzazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Morra (Anci Campania): “I sindaci campani ringraziano il Santo Padre, e’ riferimento”

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