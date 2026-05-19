Sanità in Basilicata | i Sindaci si riuniscono con l’Anci a Potenza

I sindaci della Basilicata si sono incontrati con l'Associazione Nazionale dei Comuni per discutere della situazione sanitaria nella regione. La chiusura delle guardie mediche nei piccoli centri ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di isolamento per alcune comunità. Inoltre, si sta parlando delle modifiche ai servizi sanitari con l’apertura delle nuove Case di Comunità, che potrebbero cambiare l’erogazione delle prestazioni nelle diverse aree. La riunione si è concentrata sulle ripercussioni di queste decisioni sulle aree più disagiate.

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? Punti chiave Come influenzerà la chiusura della guardia medica i piccoli comuni isolati?. Cosa accadrà ai servizi attuali con l'attivazione delle nuove Case di Comunità?. Chi dovrà garantire l'assistenza medica nelle zone dove la continuità sparisce?. Come risponderà l'Assessore Latronico alle preoccupazioni dei sindaci lucani?.? In Breve Incontro fissato lunedì 18 maggio 2026 presso Palazzo del Consiglio Regionale a Potenza.. Assessore Latronico risponderà ai sindaci lucani sulle nuove modalità di assistenza medica.. Rischio desertificazione sanitaria per i comuni isolati con la soppressione della continuità assistenziale.. Sindaci lucani valutano l'integrazione tra nuove Case di Comunità e servizi territoriali attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Basilicata: i Sindaci si riuniscono con l’Anci a Potenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità in Basilicata: Fanelli cerca il dialogo con i sindaci? Domande chiave Come verranno trasformati i fondi PNRR in servizi medici reali? Quali criticità bloccano l'apertura delle nuove Case di Comunità?... Sanità, i direttori sanitari delle Asl del Sud si riuniscono a NapoliLa trasformazione digitale della sanità entra in una fase decisiva e i direttori generali delle aziende sanitarie del Mezzogiorno si confrontano... Basilicata: Bochicchio, correggere il tiro sulla sanità territoriale. Il consigliere regionale, i territori sono entrati in uno stato di forte preoccupazione #ANSA x.com Sanità: Incontro in Regione con i sindaci del Marmo Platano MelandroSi è tenuto questa mattina, nella sala Inguscio della Regione Basilicata, un incontro tra i sindaci dell’area del Marmo Platano Melandro, il Presidente della Regione, Vito Bardi, l’assessore alla Salu ... basilicata24.it Marrese, va garantito il diritto alla salute in tutti i comuni lucaniLa situazione che si sta determinando nella sanità territoriale lucana, e in particolare nel servizio di Continuità assistenziale, desta forte preoccupazione e non può essere sottovalutata. (ANSA) ... ansa.it 2026 Avviso per infermieri, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa reddit