Sanità integrativa e posizioni economiche ATA la Cisl Scuola chiede un’informativa urgente al Ministero

Notizia in breve

La Cisl Scuola ha richiesto un’istruttoria urgente al Ministero riguardo alla sanità integrativa e alle posizioni economiche degli ATA. Sono trascorsi più di sei mesi dalla firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il settore istruzione e ricerca, relativo al triennio 2022-2024, ma ancora non sono stati attuati gli aggiornamenti previsti. La richiesta mira a ottenere chiarimenti e informazioni sui tempi di attuazione.