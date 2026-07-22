Sanità integrativa e posizioni economiche ATA la Cisl Scuola chiede un’informativa urgente al Ministero
La Cisl Scuola ha richiesto un’istruttoria urgente al Ministero riguardo alla sanità integrativa e alle posizioni economiche degli ATA. Sono trascorsi più di sei mesi dalla firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il settore istruzione e ricerca, relativo al triennio 2022-2024, ma ancora non sono stati attuati gli aggiornamenti previsti. La richiesta mira a ottenere chiarimenti e informazioni sui tempi di attuazione.
Sono passati oltre sei mesi dalla firma del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 202224, ma la macchina attuativa sembra essersi inceppata. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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