Posizioni economiche ATA FLC CGIL chiede che la partecipazione al corso di formazione sia riconosciuto come servizio
La FLC CGIL ha inviato una lettera al Ministero chiedendo che le ore di formazione svolte dal personale ATA vengano riconosciute come servizio ai fini del calcolo delle retribuzioni e dei servizi. La richiesta riguarda la validità delle partecipazioni ai corsi di formazione, ai sensi dell’applicazione del DM n. in vigore. La questione si inserisce in un quadro più ampio di riconoscimento delle attività professionali del personale scolastico.
Lettera del sindacato FLC CGIL al Ministero per il riconoscimento delle ore di formazione del personale ATA – applicazione DM n. 1402024 e CCNL 2019-2021 L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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