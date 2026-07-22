Sanità in Italia e liste d' attesa classifica regioni | dove si aspetta meno e dove di più per una visita

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Pil e consumi: la classifica delle Regioni in crescita e quelle dove si spende meno in ItaliaIn dieci regioni italiane i consumi sono ancora più bassi rispetto al 2007, prima della crisi finanziaria.

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Sanità, Toscana ai vertici in Italia per prevenzione, assistenza e ospedaliA certificarlo è il monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Il monitoraggio del ministero della Salute conferma la regione nel gruppo di testa a livello nazionale. Tutti i punteg ... lanazione.it