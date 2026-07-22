Sanità in Italia e liste d' attesa classifica regioni | dove si aspetta meno e dove di più per una visita

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le regioni con le liste di attesa più lunghe per visite specialistiche sono in media oltre tre settimane, mentre quelle con i tempi più brevi si attestano intorno ai 10 giorni. La regione con i tempi più rapidi registra un’attesa di circa 10 giorni, quella con le più lunghe supera i 23 giorni. La media nazionale si aggira intorno ai 15 giorni, con variazioni significative tra le diverse aree del Paese.

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