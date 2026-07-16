In dieci regioni italiane i consumi sono ancora più bassi rispetto al 2007, prima della crisi finanziaria. Il Pil di alcune aree non ha ancora recuperato i valori pre-crisi, con alcune che mostrano una crescita limitata o stagnante. I dati ufficiali indicano che in molte regioni il livello di spesa dei cittadini non ha ancora raggiunto i valori di quindici anni fa. La classifica evidenzia differenze significative tra le aree più e meno dinamiche in termini di economia e consumo.

In ben dieci regioni italiane i consumi sono ancora inferiori ai livelli registrati nel 2007, prima della grande crisi finanziaria. È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio, che confermano una crescita della spesa delle famiglie disomogenea, con un Nord che continua a trainare e un Mezzogiorno che fatica ancora a recuperare quasi vent’anni di crisi economiche, pandemia e rallentamento demografico. Economia italiana in crescita nel 2026, cosa dicono le previsioni. Secondo le stime di Confcommercio, nel 2026 il Pil italiano dovrebbe crescere dello 0,9%, dopo il +0,5% registrato nel 2025. Positivo il risultato previsto anche per i consumi delle famiglie, stimati in aumento dell’1,2%, rispetto al +1% dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quifinanza.it - Pil e consumi: la classifica delle Regioni in crescita e quelle dove si spende meno in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

K Shaped Economy AI and Robot taxes

Notizie e thread social correlati

Energia, carburanti e spesa: Ancona nella top ten delle città dove si spende menoAncona si colloca al settimo posto tra le città italiane in cui il costo della vita è più contenuto, secondo un’analisi dell’Unione Nazionale...

Confcommercio promuove l’Italia: Pil in crescita, consumi in ripresa e occupazione ai massimi. Ancora smentiti i gufiL'economia italiana mostra segnali di ripresa con una previsione di crescita del PIL dello 0,9% nel 2026, superiore alla Germania e pari alla Francia.

Temi più discussi: Nel 2026 miglioreranno Pil e consumi; Economia: Pil e consumi migliorano, governo sostiene crescita; Pil e consumi, Italia più forte di Hormuz; Pil e consumi regionali, nel 2026 Nord più forte e Sud ancora in ritardo.

Pil e consumi, Confcommercio: Lombardia guida la ripresa, ultima la Basilicata x.com

Pil e consumi: la classifica delle Regioni in crescita e quelle dove si spende meno in ItaliaConsumi 2026, Confcommercio: crescita dell’1,2% trainata dal Nord, ma dieci Regioni restano sotto i livelli del 2007. Sicilia la più distante ... quifinanza.it

Pil e consumi regionali, nel 2026 Nord più forte e Sud ancora in ritardoNel 2026, con una crescita dello 0,9% e consumi all'1,2%, l'Italia farà segnare risultati migliori di quelli conseguiti nel 2025 ... msn.com