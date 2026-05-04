In Toscana, affittare un appartamento di circa 70 metri quadrati costa oltre 1300 euro al mese, posizionando la regione tra le più costose d’Italia. I dati raccolti indicano che i prezzi degli affitti sono significativamente più alti rispetto alla media nazionale, con variazioni notevoli tra le diverse città e aree della regione. La situazione si distingue per le differenze tra zone centrali e periferiche, influenzando le scelte di chi cerca casa.

Firenze, 4 maggio 2026 – La Toscana si conferma tra le regioni più care d’Italia per chi cerca casa in affitto, con canoni nettamente superiori alla media nazionale. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Ufficio studi del portale immobiliare Idealista, che fotografa un mercato ancora in crescita e sempre più difficile per gli inquilini. A livello nazionale i canoni di locazione continuano a salire: ad aprile si registra un aumento dell’1,4% su base mensile, che porta il prezzo medio a 15 euro al metro quadrato, il valore più alto mai raggiunto dall’inizio delle rilevazioni di idealista. La crescita è del 4,4% rispetto al trimestre precedente e del 3% su base annua.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti, Toscana tra le più care d’Italia: oltre 1300 euro al mese per 70 metri quadri. Dove si spende di più (e dove di meno)

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