Sanita’ | Asl Roma 3 al via campagna Non sono solo numeri su disagio giovanile
La Asl Roma 3 ha avviato una campagna social intitolata “Non sono solo numeri” per sensibilizzare su disagio giovanile. La campagna, promossa dal Dipartimento di Prevenzione, mira a coinvolgere scuole, giovani e famiglie, affrontando il tema del disagio tra i giovani. Sono stati diffusi messaggi e contenuti online per aumentare la consapevolezza. La campagna si concentra sull’importanza di riconoscere e affrontare i segnali di disagio tra i giovani.
“Non sono solo numeri”: questo è il titolo della nuova campagna social lanciata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3, con l’intento di sensibilizzare scuole, giovani e famiglie riguardo al tema del disagio giovanile. Questa iniziativa è stata annunciata attraverso una nota ufficiale della Asl Roma 3. “Un’iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere per rafforzare il lavoro che svolgiamo da anni sul territorio con l’aiuto delle scuole e delle associazioni e che ha come obiettivo quello di impegnarci tutti insieme per educare i giovani, coinvolgendo anche le loro famiglie, su alcune importanti tematiche: adozione di sani stili di vita, salute affettiva e sessuale, contrasto al disagio giovanile e alle dipendenze, spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3, Aldo Benevelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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