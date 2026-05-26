ASL Frosinone la sanità guarda al futuro | focus su digitalizzazione e innovazione tecnologica

Il 26 maggio si è tenuto un convegno presso l’ASL Frosinone, nella sala teatro recentemente rinnovata, dedicato alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica nel settore sanitario. L’incontro ha affrontato il tema dell’uso delle tecnologie digitali per migliorare i processi di assistenza. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e operatori sanitari, con focus sulla transizione digitale in corso all’interno dell’azienda sanitaria.

Si è svolto il 26 maggio nella sala teatro completamente rinnovata dell’ASL Frosinone di via Armando Fabi, il convegno “La digitalizzazione a supporto dei processi di assistenza – L’ASL di Frosinone con un piede nel futuro”.L’iniziativa, organizzata dal Direttore della UOC Digitalizzazione e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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