Disagio giovanile al via campagna social Non sono solo numeri della Asl Roma 3

Una campagna social intitolata “Non sono solo numeri” è partita oggi, promossa dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3. L’obiettivo è sensibilizzare scuole, giovani e famiglie sul disagio giovanile. La campagna si rivolge a studenti e genitori, offrendo informazioni e supporto. Nessun dato specifico o risultato è stato ancora comunicato. L’iniziativa mira a coinvolgere direttamente le comunità scolastiche e familiari.

Ostia, 22 luglio 2026 – “Non sono solo numeri”: questo il nome della nuova campagna social promossa dal D ipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3 per sensibilizzare scuole, giovani e famiglie sul tema del disagio giovanile. “Un’iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere per rafforzare il lavoro che svolgiamo da anni sul territorio con l’aiuto delle scuole e delle associazioni e che ha come obiettivo quello di impegnarci tutti insieme per educare i giovani, coinvolgendo anche le loro famiglie, s u alcune importanti tematiche: adozione di sani stili di vita, salute affettiva e sessuale, contrasto al disagio giovanile e alle dipendenze”, spiega Aldo Benevelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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