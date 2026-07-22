L’Italia affronterà la Georgia nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Gli azzurri puntano a vincere per accedere alla semifinale contro la vincente tra Grecia e Montenegro. La squadra ha completato una fase di preparazione intensa. L’allenatore ha definito la Georgia un avversario da rispettare. La partita si svolgerà nel primo pomeriggio, con gli azzurri determinati a ottenere il passaggio successivo.

L’Italia è pronta a sfidare la Georgia nei quarti di finale di World Cup. Gli azzurri vogliono bagnare il debutto nel torneo con una vittoria per guadagnare il pass per la semifinale contro la vincente della sfida Grecia-Montenegro. Alla vigilia il CT Sandro Campagna ha presentato il match e ha delineato le prospettive della squadra per il torneo che si svolge a Sydney. Sull’esordio nel torneo contro la Georgia: “Affrontiamo nella prima partita la Georgia e gli esordi vanno sempre approcciati con attenzione. La Georgia è un avversario da rispettare e inoltre sarà fortemente motivato, perché deve ancora qualificarsi al mondiale. Giocherà con un incentivo maggiore anche per questa ragione”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sandro Campagna: “La Georgia è avversario da rispettare. Abbiamo lavorato molto bene in fase di preparazione”

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