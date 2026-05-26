Nicolò Pierini | Bene la riconferma di Massimo Olivetti e il risultato della Lega Abbiamo lavorato bene e vicino ai cittadini
Nicolò Pierini, commissario della Lega a Senigallia, ha commentato la riconferma di Massimo Olivetti come sindaco dopo le elezioni comunali. Pierini ha sottolineato che il partito ha lavorato bene e si è mantenuto vicino ai cittadini, evidenziando il risultato positivo della Lega alle urne. La continuità amministrativa è stata accolta con soddisfazione dal rappresentante locale, che ha espresso fiducia nel lavoro svolto dal sindaco uscente.
SENIGALLIA – Nicolò Pierini, commissario della Lega a Senigallia e consigliere regionale, commenta così l’esito delle elezioni comunali che hanno riconsegnato la città nelle mani di Massimo Olivetti: «Esprimo grande soddisfazione per la riconferma di Massimo Olivetti alla guida della città di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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