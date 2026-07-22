Sanchez umiliato dal calciatore Baena | Attenzione alla Coppa qui siamo

Durante le celebrazioni per la vittoria ai Mondiali, il calciatore Baena ha rivolto un messaggio rivolto a Sanchez, dicendo: “Attenzione alla Coppa, qui siamo...”. La nazionale è stata accolta prima dal Re e poi dal premier alla Moncloa, sede del governo, in un evento ufficiale.

Durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai Mondiali, la nazionale è stata ricevuta prima dal Re Felipe VI e poi dal premier Pedro Sánchez alla Moncloa, sede del governo.Il momento ha attirato grande attenzione per il comportamento di Alex Baena (Atletico Madrid). Il centrocampista ha sfilato con lo sguardo basso, ha evitato di guardare in faccia Sánchez e gli ha stretto la mano con evidente distacco. Il gesto è diventato immediatamente virale sui social, con commenti divisi tra chi lo apprezza e chi lo critica.Il caso ricorda quanto accaduto nel 2024 con Dani Carvajal, che dopo la vittoria degli Europei ignorò platealmente il primo ministro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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