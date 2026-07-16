Alex Jimenez, ex calciatore del Milan, ha firmato con la Fiorentina. La trattativa si è conclusa rapidamente, portando il giocatore a trasferirsi in Serie A. Jimenez ha dichiarato di essere molto felice di essere arrivato nella nuova squadra. La firma è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini contrattuali. Jimenez torna in Italia dopo aver lasciato il Milan, con un obiettivo di riscatto sul campo.

Un ritorno in Serie A davvero veloce, una trattativa conclusa con sorpresa e tanta voglia di riscatto. Alex Jimenez, ex calciatore del Milan, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino destro classe 2005 arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto proveniente dal Bournemouth, club con cui ha disputato l'ultima stagione in Premier League dopo la turbolento passato in rossonero. Ex Milan, Jimenez alla Fiorentina: è ufficiale. Il club viola ha ufficializzato l'operazione con un comunicato diramato sul proprio sito web, e il giovane ha voluto subito rilasciare le sue prime dichiarazioni, mostrando grande entusiasmo per questa nuova sfida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Jimenez alla Fiorentina. Il calciatore: "Troppo felice di stare qui"

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Molto interessante l’operazione fatta dalla #Fiorentina portandosi a casa Alex #Jimenez spagnolo 2005 ex Milan Calciatore giovane che mi é sempre piaciuto, poteva esser perfetto anche per l’Inter come quinto a destra oppure a sinistra Operazione totale tra i x.com

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