Durante una visita ufficiale, un calciatore ha rivolto una frase provocatoria riferendosi alla Coppa del Mondo, dicendo: “Attenzione alla Coppa, siamo nel palazzo del governo”. Il gesto, accompagnato da uno sguardo basso e una mano appena accennata, ha suscitato commenti. La squadra spagnola ha partecipato a incontri istituzionali, ricevendo prima il Re e poi visitando la sede del governo.

Sguardo basso, la mano appena accennata e quella frase molto maliziosa sulla Coppa da tenere d’occhio perché “siamo nel palazzo del governo.”. La Spagna festeggia il trionfo ai Mondiali con gli incontri istituzionali e viene ricevuta prima da Re Felipe e poi fa tappa alla Moncloa, la sede del governo. Qui il protagonista diventa Alex Baena, centrocampista dell’Atletico Madrid, che non degna di uno sguardo il premier Pedro Sanchez. Il giocatore sfila con gli occhi rivolti a terra e stringe la mano con distacco al primo ministr o. Le immagini rimbalzano sui social e Baena diventa un topic al centro di una valanga di post: c’è chi apprezza e chi critica, ricordando il comportamento tenuto in passato da Dani Carvajal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanchez umiliato dal calciatore Baena: “Attenzione alla Coppa, siamo nel palazzo del governo…” (video)

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