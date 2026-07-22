San Donato il cestino beve più dei cani
A San Donato, un cestino per il rifiuto è stato trovato con una quantità di liquido superiore a quella contenuta in ciotole per cani. La scoperta è stata fatta durante un controllo informale sui social network locali, dove si discute di comportamenti e servizi cittadini. Non sono stati segnalati danni o pericoli immediati legati alla presenza del liquido nel contenitore. La situazione è stata riferita alle autorità competenti per eventuali verifiche.
Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, impresa che richiederebbe mezzi superiori a quelli attualmente disponibili all’umanità, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato al recinto per cani di San Donato, dove un cestino traboccante e alcune bottiglie abbandonate a terra hanno acceso il consueto confronto tra inciviltà, responsabilità del servizio pubblico, richieste di controlli e accuse lanciate con la precisione tipica dei tribunali da tastiera. 🔗 Leggi su Lortica.it
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