San Donato il cestino beve più dei cani

Da lortica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Donato, un cestino per il rifiuto è stato trovato con una quantità di liquido superiore a quella contenuta in ciotole per cani. La scoperta è stata fatta durante un controllo informale sui social network locali, dove si discute di comportamenti e servizi cittadini. Non sono stati segnalati danni o pericoli immediati legati alla presenza del liquido nel contenitore. La situazione è stata riferita alle autorità competenti per eventuali verifiche.

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