San Donato il cestino beve più dei cani

Notizia in breve

A San Donato, un cestino per il rifiuto è stato trovato con una quantità di liquido superiore a quella contenuta in ciotole per cani. La scoperta è stata fatta durante un controllo informale sui social network locali, dove si discute di comportamenti e servizi cittadini. Non sono stati segnalati danni o pericoli immediati legati alla presenza del liquido nel contenitore. La situazione è stata riferita alle autorità competenti per eventuali verifiche.