Via Partignana ha vinto il Palio dei Fiori di San Donato. La strada ha presentato una creazione che riproduceva il muso di un vecchio treno, elemento che ha contribuito alla vittoria. La manifestazione si è svolta nel comune di Santa Maria a Monte. La competizione ha coinvolto diverse vie del paese, che hanno realizzato decorazioni floreali tematiche. La vittoria è stata assegnata dopo una valutazione delle composizioni floreali presentate dalle diverse frazioni.

SAN DONATO La rivoluzione industriale di via Partignana, che ha riprodotto anche il muso della motrice di un vecchio treno (nella foto), ha vinto il " Palio dei Fiori " di San Donato di Santa Maria a Monte. Manifestazione che ha compiuto cinque anni ed è già una tradizione nella località a ridosso dell’Arno. Le vie e le contrade si sono sfidate domenica nella realizzazione delle composizioni ed esposizioni floreali. Ogni via con un tema diverso, tra eventi storici o grandi opere letterarie. Via Fiorenzuola ha proposto "L’Infinito", via Arnovecchio la "Rivoluzione francese", via San Donato "Romeo e Giulietta" e via dei Mille il "Decameron". Da cornice a tutte le composizioni e installazioni ha fatto la piazza del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Partignana vince il Palio dei Fiori di San Donato

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