Playground e area per i cani nel quartiere San Donato Cecere svela il progetto a ' costo zero'

Il candidato sindaco ha presentato un progetto per riqualificare uno spazio pubblico nel quartiere San Donato, situato in via Napoli. L’obiettivo è creare un’area verde dedicata allo sport e alla socialità, con l’installazione di un campo da basket e di un’area attrezzata per i cani. La proposta, annunciata tramite un video, prevede un intervento a costo zero e mira a migliorare l’utilizzo degli spazi pubblici del quartiere. La presentazione si è concentrata sui dettagli del progetto e sui benefici previsti per la comunità locale.

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