Playground e area per i cani nel quartiere San Donato Cecere svela il progetto a ' costo zero'
Il candidato sindaco ha presentato un progetto per riqualificare uno spazio pubblico nel quartiere San Donato, situato in via Napoli. L’obiettivo è creare un’area verde dedicata allo sport e alla socialità, con l’installazione di un campo da basket e di un’area attrezzata per i cani. La proposta, annunciata tramite un video, prevede un intervento a costo zero e mira a migliorare l’utilizzo degli spazi pubblici del quartiere. La presentazione si è concentrata sui dettagli del progetto e sui benefici previsti per la comunità locale.
Il candidato sindaco Nicola Cecere (Capodrise Libera) ha illustrato in un video un progetto per trasformare lo spazio pubblico comunale di via Napoli, nel cuore del quartiere San Donato, in un'area verde dedicata allo sport e alla socialità, prevedendo la nascita di un campo da basket e di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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