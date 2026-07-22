San Clemente disegna il futuro Ecco il piano urbanistico generale
Il nuovo Piano urbanistico generale di San Clemente è stato presentato in piazza Mazzini dopo oltre 27 anni dall’ultimo documento. La sindaca e l’assessore ai lavori pubblici hanno illustrato le linee guida del piano, che definirà lo sviluppo futuro del territorio. La presentazione si è svolta pubblicamente, coinvolgendo la comunità locale.
Dopo oltre 27 anni dall’ultimo Piano Regolatore, San Clemente cambia rotta con il nuovo Piano urbanistico generale (Pug), presentato la settimana scorsa in piazza Mazzini dalla sindaca Mirna Cecchini (foto) e dall’assessore ai lavori pubblici Christian D’Andrea. Il Piano dice stop al consumo indiscriminato di suolo per puntare su rigenerazione, riuso ed equità sociale, basandosi su sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tra le novità principali, il nuovo Pug punta a raddoppiare le superfici verdi dal 5 al 10 per cento del territorio (da 100 a 200 ettari), affiancate da corridoi ecologici verso il fiume Conca e interventi di desigillazione urbana contro le isole di calore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Presentato in piazza Mazzini il Piano Urbanistico Generale che sostituisce il vecchio Piano Regolatore dopo 27 anni #SanClemente #Attualita x.com
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