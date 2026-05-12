Nuovo Piano urbanistico generale ecco l' iter | sarà in vigore dal 2028
Il Comune di Forlì ha annunciato che il nuovo Piano urbanistico generale entrerà in vigore nel 2028. L’assessore competente ha comunicato questa informazione durante una seduta del Consiglio comunale, rispondendo a un question time di un consigliere. La tempistica dell’iter di adozione e approvazione del documento è quindi fissata per quell’anno. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle fasi successive o alle modalità di implementazione.
Il nuovo Piano urbanistico generale del Comune di Forlì sarà in vigore dal 2028. Ad aggiornare sulla tempistica dell'iter di adozione e approvazione del documento è l'assessore competente Luca Bartolini, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time di Federico Morgagni.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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