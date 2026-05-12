Ancona disegna il suo futuro | addio al vecchio PRG ecco il piano per i prossimi 30 anni

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona ha presentato ufficialmente questa mattina il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), un documento che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi 30 anni. L'incontro si è svolto presso il Ridotto delle Muse, con la partecipazione di numerosi presenti. Con questa iniziativa, l'amministrazione comunale ha deciso di abbandonare il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) e di adottare una nuova strategia urbanistica.

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ANCONA – La città volta pagina e si proietta nel futuro. È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso il Ridotto delle Muse in una sala gremita il percorso che porterà all'adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Non si tratta di un semplice aggiornamento burocratico, ma di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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