Ancona disegna il suo futuro | addio al vecchio PRG ecco il piano per i prossimi 30 anni

Ancona ha presentato ufficialmente questa mattina il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), un documento che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi 30 anni. L'incontro si è svolto presso il Ridotto delle Muse, con la partecipazione di numerosi presenti. Con questa iniziativa, l'amministrazione comunale ha deciso di abbandonare il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) e di adottare una nuova strategia urbanistica.

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