San Benedetto | 60 persone ferite dalla grandine file al Pronto soccorso Decine di auto danneggiate

Sessanta persone sono state portate al pronto soccorso a causa di ferite riportate durante una grandinata che ha colpito la zona. Decine di veicoli sono stati danneggiati, con file di ambulanze e cittadini in attesa di assistenza. L’evento si è verificato ieri sera, causando danni significativi in tutta la Riviera delle Palme. Non risultano persone decedute in seguito all’episodio. La zona è stata interessata da un’ondata di maltempo che ha coinvolto le Marche.

San Benedetto del Tronto, 22 luglio 2026 – La Riviera delle Palme epicentro dell’ondata di maltempo di ieri sera che ha pesantemente colpito le Marche. Un numero su tutti: addirittura 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata. Il servizio emergenza dell' ospedale Madonna del Soccorso ha accolto e medicato persone giunte prevalentemente in codice verde e azzurro per ferite causate dai grossi chicchi di grandine che li hanno sorpresi in strada. All'ospedale sono andati anche anche il sindaco Nicola Mozzoni e i responsabili della Protezione civile rivierasca per verificare la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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