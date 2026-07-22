Sessanta persone sono state portate al pronto soccorso dopo la grandinata a San Benedetto, dove decine di auto sono state danneggiate. La pioggia di ghiaccio si è abbattuta in pochi minuti, creando disagi e feriti tra i cittadini. Strade chiuse e auto ferme hanno rallentato il traffico, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente per assistere le persone coinvolte. Nessuna informazione sui gravità delle ferite o sui danni complessivi.

San Benedetto del Tronto, 22 luglio 2026 – La Riviera delle Palme epicentro dell’ondata di maltempo di ieri sera che ha pesantemente colpito le Marche. Un numero su tutti: addirittura 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata. Il servizio emergenza dell' ospedale Madonna del Soccorso ha accolto e medicato persone giunte prevalentemente in codice verde e azzurro per ferite causate dai grossi chicchi di grandine che li hanno sorpresi in strada. All'ospedale sono andati anche anche il sindaco Nicola Mozzoni e i responsabili della Protezione civile rivierasca per verificare la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto: 60 persone ferite dalla grandinata, file al Pronto soccorso. Decine di auto danneggiate

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E’ stato presentato nel pomeriggio di oggi presso la sede #Unicam di San Benedetto del Tronto WellCAM, il nuovo ecosistema formativo dell’Università di Camerino dedicato a #hospitality, #benessere psico-fisico e #valorizzazione del territorio. x.com

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